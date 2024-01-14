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ВСУ повредили здание районной администрации в Горловке

Приходько: в Горловке из-за обстрела ВСУ повреждено здание районной администрации

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украинские военные обстреляли Горловку, расположенную на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Иван Приходько.

По его словам, атака произошла в ночь на 14 января. При этом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ущерб одному из местных административных зданий, отметил глава города.

«Ночным обстрелом украинских террористов повреждено здание администрации Никитовского района города Горловка», — уточнил Приходько.

Как сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), для атаки украинские солдаты использовали снаряды калибром 155 мм. Всего по Никитовскому району Горловки было выпущено шесть подобных боеприпасов, говорится в заявлении.

13 января бойцы ВСУ при помощи дрона-камикадзе нанесли удар по белгородскому селу Мокрая Орловка, которое находится в Грайворонском городском округе. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, во время атаки ранения получили два человека.

Ранее в Белгороде испытали защитные конструкции на случай обстрелов со стороны украинских войск.

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