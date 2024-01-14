В Челябинской области трех мигрантов лишили российского гражданства

Главное управление МВД по Челябинской области решило прекратить российское гражданство трем мигрантам, совершившим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу полицейского главка региона.

Троих местных жителей лишили гражданства РФ в рамках операции «Нелегальный мигрант».

«Все они бывшие иностранцы, которые приобрели российское гражданство на основании решения ГУ МВД России по Челябинской области», — заявили в пресс-службе.

По ее информации, ранее все трое были осуждены за преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ст. 229 УК РФ («Хищение либо вымогательство наркотических средств»).

В пресс-службе также указали, что теперь эти мигранты должны покинуть страну. В случае если они не сделают это своевременно, их депортируют.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге девять мигрантов из стран ближнего зарубежья лишили приобретенного российского гражданства по правилам нового законодательства.

Ранее сообщалось, что певицу Анну Asti могут лишить гражданства после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.