Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области трех мигрантов лишили российского гражданства

В Челябинской области троих мигрантов лишили гражданства РФ за наркопреступления

close
100%
МВД России/14.мвд.рф

Главное управление МВД по Челябинской области решило прекратить российское гражданство трем мигрантам, совершившим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу полицейского главка региона.

Троих местных жителей лишили гражданства РФ в рамках операции «Нелегальный мигрант».

«Все они бывшие иностранцы, которые приобрели российское гражданство на основании решения ГУ МВД России по Челябинской области», — заявили в пресс-службе.

По ее информации, ранее все трое были осуждены за преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ст. 229 УК РФ («Хищение либо вымогательство наркотических средств»).

В пресс-службе также указали, что теперь эти мигранты должны покинуть страну. В случае если они не сделают это своевременно, их депортируют.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге девять мигрантов из стран ближнего зарубежья лишили приобретенного российского гражданства по правилам нового законодательства.

Ранее сообщалось, что певицу Анну Asti могут лишить гражданства после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами