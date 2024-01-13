Минобрнауки не исключило корректировку цен на учебу в вузах в пределах инфляции

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что централизованного увеличения стоимости обучения в государственных вузах не будет, но допускается повышение цен в пределах уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — отмечается в материале.

Как пояснили в министерстве, централизованного повышения цен на получение высшего образования для студентов российских государственных вузов, обучающих на платной основе, не будет.

«Большинство студентов в РФ обучаются в госвузах на бюджетной основе, то есть бесплатно», — добавили в пресс-службе.

Накануне президент Ассоциации негосударственных вузов РФ и ректор Российского нового университета Владимир Зернов заявил, что получение высшего образования на коммерческой основе в России может подорожать на 10-12% в новом учебном году, который начнется с 2024 по 2025 год.

Ранее в Госдуме предложили ввести в вузах новогоднюю стипендию.