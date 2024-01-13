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Из тюрьмы в Эквадоре сбежали шестеро заключенных

В Эквадоре из тюрьмы сбежали шестеро заключенных, задержаны двое

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Karen Toro/Reuters

Из тюрьмы эквадорского города Гуаякиль бежали шестеро заключенных, четверо из них до сих пор на свободе. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает РИА Новости.

«На данный момент из шести человек, которые сбежали, задержаны двое», — цитирует агентство сообщение полиции.

Уточняется, что заключенным удалось бежать из тюрьмы Литораль. Для розыска преступников в ее окрестностях осуществляется наземное и воздушное патрулирование.

9 января сообщалось, что в ряде тюрем Эквадора произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности. Президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения.

К 11 января силовики Эквадора задержали почти 330 человек и ликвидировали пятерых преступников.

В тот же день посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что ситуация в Эквадоре стабилизируется.

Ранее стало известно, что что беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в Россию.

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