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Склады горят в Петербурге на площади 1 тыс. кв. м

МЧС: склады горят в Пушкинском районе Петербурга на площади 1000 кв. м

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Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

Склады расположены по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Это складской комплекс размером 350х320 метров, высотой 20 метров.

В ведомстве заверили, что информации о пострадавших пока не поступало. Пожару присвоили повышенный ранг № 2.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка в Москве. Очаг возгорания был установлен на втором этаже на кухне ресторана.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Спасателями были приняты все меры для предотвращения распространения огня на другие здания. На место возгорания был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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