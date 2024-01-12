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Россиянам рассказали, какие овощи и фрукты можно вырастить на подоконнике в квартире

«Пятый канал»: перец и помидоры можно вырастить на подоконнике в квартире

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Pixabay

Многие фрукты, овощи и зелень можно вырастить у себя в квартире зимой, для этого нужно приобрести только грунт, горшки и семена. О том, какие растения подойдут для этой цели, «Пятый канал» узнал у экспертов.

Так, на подоконнике дома можно вырастить пряные травы и зелень, например, базилик, орегано, розмарин, тимьян, петрушку, мяту, лавр благородный или кресс-салат. Из овощей специалисты предлагают посадить помидоры черри и специальные комнатные сорта и самоопыляемые партенокарпические сорта огурцов, а также болгарский перец. Помимо этого, в комнатных условиях хорошо растут «круглые» сорта моркови, репа, кольраби, редис и дайкон (китайская редька).

Из ягод в квартире можно посадить клубнику и землянику, но для них нужны более глубокие горшки, предупредили эксперты. Из бобовых — пшеницу, горох, нут, фасоль, бобы, чечевицу и киноа. По словам специалистов, на подоконниках хорошо растут и некоторые тропические фрукты, например, ананасы, мандарины и лимоны.

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов до этого говорил, что в зимний период россияне могут вырастить у себя в квартире зеленый лук, свекольную ботву, петрушку и сельдерей.

Ранее садоводам рассказали, как вырастить хороший урожай в 2024 году с помощью лунного календаря.

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