Названы суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации

Для уклонения от мобилизации и выезда из страны украинские мужчины вынуждены незаконно платить до $5 тыс. Об этом пишет британское издание The Times.

«Те, кто предпочитают покинуть Украину через леса или реку Тиса (приток Дуная на границе с Румынией и Венгрией. — Ред.), ищут проводников (…) которые обычно просят от $3,5 до 5 тыс.», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что услуги такого рода открыто предлагаются в многочисленных Telegram-каналах, причем «реклама» сопровождается промо-роликами, где запечатлены сотрудники украинских военкоматов, обходящие в поисках призывников спортзалы и кафе.

Помимо выезда из страны за сумму в размере от $700 до $1,3 тыс. в тех же Telegram-каналах предлагается оформить поддельные документы.

Согласно данным британского издания, с марта 2022 года погранслужбе Украины удалось задержать более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно выехать из страны. После того, как на Украине было объявлено о грядущем призыве в ряды ВСУ еще 500 тысяч граждан, поток уклонистов, вероятно, усилится.

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