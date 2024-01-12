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Врачи рассказали, как пережить резкую смену погоды при проблемах с сердцем

Кардиолог Орловский: для «сердечников» опасна резкая смена погоды

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Shutterstock

Текущюю зиму отличают резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления. Подобные перемены погоды опасны не только для метеочувствительных людей, но и для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал заведующий кардиологическим отделением Видновской КБ Дмитрий Орловский. При таких перепадах «сердечникам» следует отслеживать изменения в своем состоянии, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей часто портится самочувствие при перепадах температур. Чаще всего появляются такие симптомы, как головная боль, слабость, тошнота, кровотечения из носа из-за перепадов артериального давления, рассказал врач.

Во время перепадов температуры Орловский соблюдать щадящий режим дня без переутомления и стрессов. Также, по его словам, следует контролировать артериальное давление и пульс, не пропуская прием назначенных препаратов.

«Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое (резкое) течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — добавил кардиолог.

Напомним, в ближайшее время москвичей ожидают резкие перепады температуры воздуха. Так, вчера температура воздуха колебалась от -2...0°C, а к выходным опустится до -30°C. В понедельник снова резко потеплеет до 1-6 градусов мороза.

Кардиолог ранее рассказал, как метеозависимым людям не усугубить проблемы с сердцем.

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