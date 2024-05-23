Стало известно, сколько россиян готовы взять кредит на образование детям

Каждый четвертый опрошенный россиянин — 21,8% — берет кредиты или займы на образование. Из них 5,2% делают это регулярно, 16,6% – иногда. Основная цель таких кредитов – образование для детей. Таковы данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

80% участников исследования хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование. Еще 2,6% считают, что важно иметь ученую степень. На среднее профессиональное образование ориентируют детей 10,9% респондентов. Еще меньше (1,8%) полагают, что достаточно окончить школу. Остальные затруднились ответить на вопрос.

Интересно, что образовательный уровень самих опрошенных значительно ниже. Так, только 41,7% имеют высшее образование и 1,4% – ученую степень. 34,1% получили среднее профессиональное образование и 20,3% – среднее.

При этом самой популярной целью кредитов на образование оказалось обучение в вузе или колледже для детей. Об этом сообщили треть (33,1%) опрошенных, отвечая на вопрос: «Если бы вы брали или планировали взять кредит на образование, то с какой целью?» (допускалось несколько вариантов ответа).

«Очевидно, что для большинства россиян именно высшее образование является залогом успешной карьеры, хорошего дохода и престижа. Поэтому даже те, кто сам не окончил вуз, хотели бы, чтобы их дети оказались более образованными. Вместе с тем, высшее образование требует значительных инвестиций – это могут быть и расходы на репетиторов в процессе поступления, и непосредственно оплата за обучение в вузе», — отметили аналитики Webbankir.

В топ-3 целей образовательных кредитов попали также саморазвитие (этот ответ отметили 25,4% участников опроса) и профессиональная переподготовка или повышение квалификации (23,1% голосов). Далее с большим отставанием следуют получение высшего или среднего профессионального образования для себя (10,1%), оплата курсов и репетиторов для соответствия ребенка школьной программе (9,7%), а также для успешного прохождения экзаменов, например ЕГЭ (7,8%). Наконец, еще 7,5% респондентов были бы готовы воспользоваться заемными средствами, чтобы оплатить для своих детей дополнительные кружки и предметы, не входящие в школьную программу.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1800 россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян копят на образование детей.