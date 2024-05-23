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Российским актерам аплодировали почти 8 минут в Каннах

Фильм «Анора» с Эйдельштейном и Борисовым удостоился 7-минутных оваций в Каннах

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Yara Nardi/Reuters

Фильм «Анора» Шона Бэйкера удостоился 7,5-минутных оваций после премьеры на 77-м Каннском фестивале. Об этом сообщает Variety.

Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

В фильме снялись такие российские звезды, как Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Одна из главных мужских ролей досталась Эйдельштейну, который сыграл сына олигарха Ваню.

Как отмечает Variety, картину Бэйкера сопроводили аплодисментами не только по окончании трансляции. Зрители неоднократно хлопали на протяжении всего двухчасового фильма.

14 мая состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля, который продлится до 25-го числа. 19 мая актер Андрей Бурковский вышел на красную дорожку с командой Кирилла Серебренникова. На мероприятие также прилетела журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова. Она назвала картину лучшей работой Серебренникова.

Ранее создатель агентства TCI ответил на новость о концерте Канье Уэста в Москве.

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