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Экс-командир ДШРГ «Русич» содержится в Финляндии в жестких условиях

Адвокат Мальгина: экс-командир «Русича» Торден содержится в жестких условиях

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Находящийся под арестом в Финляндии россиянин Воислав Торден (прежнее имя — Ян Петровский), бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», содержится максимально жестких условиях. Об этом заявил РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

По ее словам, гражданин РФ «ограничен в правах намного строже, чем кто-либо другой из заключенных». При этом формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключенных, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко, заявила Мальгина.

Она также сообщила, что Финляндия будет проводить свое собственное расследование по международным преступлениям. Адвокат добавила, что следствие по делу Тордена «может длиться сколько угодно долго – и год, и два, и неизвестно дойдет ли дело до вынесения обвинения».

Тордена задержали в июле 2023 года сотрудники финской полиции. Позже украинская сторона запросила у Хельсинки его экстрадицию, однако верховный суд республики отказался выполнять требование.

11 декабря финские пограничники потребовали продлить срок задержания мужчины, подозреваемого в причастности к деятельности террористической группировки во время вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее посольство РФ в Финляндии сообщило об оказании помощи россиянину Тордену.

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