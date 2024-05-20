ВСУ повредили объект связи в одном из сел Белгородской области

Украинские солдаты нанесли удар по селу Муром, которое находится в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате в населенном пункте оказался поврежден объект связи, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава субъекта отметил, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в населенном пункте и взорвался, однако удалось обойтись без пострадавших.

«Поврежден инфраструктурный объект связи», — уточнил Гладков.

Он добавил, что восстановление объекта начнется в ближайшее время. Сотрудники аварийных служб приступят к соответствующим работам после их согласования с министерством обороны РФ.

Днем 20 мая в белгородском селе Архангельское после атаки украинского беспилотника произошел взрыв. В результате было повреждено одно нежилое здание — у дома оказались сильно посечены кровля и фасад, а также выбиты окна.

Кроме того, дрон ВСУ нанес урон четырем частным домовладениям. Гладков подчеркнул, что среди мирных граждан пострадавших нет.

Ранее в белгородском городе Шебекино из-за обстрела со стороны украинских войск пострадали 11 человек.