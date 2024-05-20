Названа стоимость обручального кольца Погребняк

Модель и блогерша Мария Погребняк получила от жениха обручальное кольцо за 4 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, стоимость украшения оценивают в 4 млн 236 тысяч рублей. Кольцо сделано из платины и украшено бриллиантами.

В марте 2024-го Погребняк сообщила в шоу «Это нормально?», что в скором времени выйдет замуж. Она не уточнила дату проведения церемонии. Ведущая программы и близкая подруга блогерши Ольга Бузова удивилась ее заявлению. Как оказалось, она не знала о помолвке приятельницы.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским. Возлюбленный сделал предложение модели в Лужниках у набережной.

Впервые Погребняк и Головинского заметили вместе на дне рождения блогера Алины Акиловой. В сети появились кадры с влюбленными, где они целовались и держали друг друга за руки.

Погребняк воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом. Они были в браке восемь лет.

Ранее Мария Погребняк рассказала о проблемах с самооценкой после первой беременности.