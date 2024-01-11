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Остановки общественного транспорта в Белгороде стали укреплять после просьбы горожанки

В Белгороде автобусные остановки укрепляют мешками с песком и бетонными блоками

Жительница Белгорода попросила обложить блоками ФБС стеклянные павильоны, ее предложение поддержал губернатор региона. Об этом пишет Telegram-канал «Белгородский канал».

Остановки общественного транспорта в городе стали укреплять на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Одной из первых обезопасили остановку в районе «Космоса» — ее обложили песками с мешком. Как написал местный Тelegram-канал «Фонарь», в укреплении павильона приняли участие добровольцы из иностранных государств. А вокруг незастекленной остановки неподалеку от торгового парка «Солнечный» возвели целую стену из бетонных блоков.

Удары по столице региона заставили администрацию города озаботиться поиском лучших вариантов укреплений. Известно, что в Шебекино их соорудили еще летом и осенью. В городских сообществах уточняют, что власти сейчас ищут деньги для того, чтобы усилить защиту 556 остановок.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.

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