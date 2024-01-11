Росрыболовство раскрыло, сколько тонн икры за новогодние праздники купили россияне

Жители России за новогодние каникулы успели приобрести около четырех тыс. тонн лососевой икры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Росрыболовство.

По данным ведомства, деликатес стали покупать чаще благодаря росту предложения и более демократичной цене. Минувший год на Дальнем Востоке отмечен одной из самых удачных лососевых путин. Рыбакам удалось добыть 609 тыс. тонн рыбной продукции, что стало вторым показателем по объему вылова за всю историю наблюдений.

Красной икры за 11 месяцев 2023 года было произведено в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 23,2 тыс. тонн.

«Почти вся продукция ушла на стол российскому потребителю», — уточнили в сообщении Росрыболовства.

В ведомстве обратили внимание, что при покупке икры очень важно обращать внимание на легальность происхождения продукции.

До этого россияне ответили, без какого блюда не обходится их новогодний стол. На первом месте оказались мандарины и селедка под шубой. В пятерку лидеров также вошли красная икра и холодец.

Ранее стало известно, насколько подорожал набор продуктов для селедки под шубой.