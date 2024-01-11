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Психиатр назвал причины всплеска преступности после новогодних праздников

Психиатр Шуров: после Нового года количество преступлений возрастает в разы

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Владимир Николаев/РИА Новости

После новогодних праздников наблюдается резкий всплеск преступлений как в России, так и в других странах. Это во многом связано с тем, что у нарушителей после перерыва возникает абстинентный синдром и выходит весь негатив, считает врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

Часто преступники тоже стремятся отметить новогодние праздники, в связи с чем на время прекращают незаконную деятельность, объяснил врач. Однако сразу после завершения «выходных» они принимаются за старое «с новыми силами», отметил он.

«Мои знакомые криминалисты подтверждают, что количество преступлений действительно в разы возрастает в эти дни», — подчеркнул Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, традиционно во время праздников наблюдается спад преступлений. При этом, когда заканчиваются деньги, у преступников начинается абстинентный синдром, что провоцирует их на новые злодеяния.

Напомним, по статистике Генпрокуратуры четверть всех преступлений в России совершается с помощью интернета. Так, из 1,8 млн преступлений, зарегистрированных в стране в период с января по ноябрь прошлого года, интернет использовался преступниками в 477 тыс. случаев (26,5%).

Психиатр ранее оценил возможное влияние сериала «Слово пацана» на рост преступности.

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