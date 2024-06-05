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Худший игрок чемпионата России может перейти в клуб из Лиги чемпионов

Игрок «Краснодара» Кади выразил желание перейти в азербайджанский «Карабах»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бразильский хавбек «Краснодара» Кади Боржес выразил желание перейти в азербайджанский «Карабах», который в сезоне-2023/24 занял первое место в местной Премьер-лиге и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. Однако препятствием может стать трансферная стоимость игрока. Об этом сообщает Legalbet.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боржеса в €2,5 млн. В начале 2023 года он переходил из «Карабаха» в «Краснодар» за €2 млн.

В 2024 году Кади стал худшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по реализации голевых моментов. 28-летний хавбек нанес 20 ударов по воротам и не забил ни одного мяча. При этом статистика Кади по ожидаемым голам (xG) равняется 2,4.

По информации Legalbet, Кади также начал хуже показывать себя на тренировках, так как чаще всего выходил на поле лишь со скамейки запасных.

В таких условиях «Карабах», за который бразилец выступал с 2021 до 2023 года, не готов платить большую сумму за его трансфер. При этом к игроку есть интерес из чемпионата ОАЭ.

Контракт Кади с «Краснодаром» заканчивается в июне 2026 года.

Ранее эксперт заявил, что уходящий в «ПСЖ» российский вратарь слабее 38-летнего Акинфеева.

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