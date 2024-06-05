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Житель Казани гнал самогон и устроил взрыв в квартире

В Казани у мужчины взорвался аппарат во время приготовления самогона

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Shutterstock

В Татарстане приготовление самогона закончилось для хозяина квартиры визитом спасателей. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Казани. В доме на Революционной улице у местного жителя взорвался самогонный аппарат. Устройство не загорелось, поэтому каких-либо серьезных повреждений в помещении не наблюдается.

«В результате частично повреждено остекление в квартире, визуально перегородки в квартире не повреждены», – поделились в ведомстве.

Взрыв не затронул соседей. Владелец жилья травм не получил.

На данный момент неизвестно, по какой причине взорвался аппарат. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить ответственным лицам.

До этого в Челябинске после попытки приготовить самогон в квартире владелец устройства попал в больницу с многочисленными ожогами. В помещении выбило окна, была повреждена металлическая дверь.

Ранее в Рязани детям на празднике поставили на стол самогон в бутылке из-под лимонада.

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