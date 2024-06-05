Путин назвал «совсем тупыми» тех, кто говорит о нападении РФ на НАТО

Российский лидер Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО «тупыми как стол». Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает ТАСС.

«Вы тупые как стол? Тупые совсем, сбрендили, что ли?», — высказался Путин о тех, кто считает, что Россия нападет на НАТО.

Также в ходе встречи с руководителями мировых информагентств Путин заявил, что западные страны не замечали кровопролития, которое происходило в Донбассе в течение нескольких лет до начала специальной военной операции. Путин вспомнил о своей давней беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Говоря о ситуации в Косово, она оправдывала действия НАТО на этой территории тем, что там восемь лет шло кровопролитие.

Также российский лидер заявил, что сейчас в мире появляются новые центры силы, помимо Соединенных Штатов.

Ранее Путин оценил результаты роста российской экономики.