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Путин назвал «совсем тупыми» тех, кто говорит о нападении РФ на НАТО

Путин назвал «тупыми как стол» тех, кто говорит о возможном нападении РФ на НАТО

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Валентина Певцова/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО «тупыми как стол». Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает ТАСС.

«Вы тупые как стол? Тупые совсем, сбрендили, что ли?», — высказался Путин о тех, кто считает, что Россия нападет на НАТО.

Также в ходе встречи с руководителями мировых информагентств Путин заявил, что западные страны не замечали кровопролития, которое происходило в Донбассе в течение нескольких лет до начала специальной военной операции. Путин вспомнил о своей давней беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Говоря о ситуации в Косово, она оправдывала действия НАТО на этой территории тем, что там восемь лет шло кровопролитие.

Также российский лидер заявил, что сейчас в мире появляются новые центры силы, помимо Соединенных Штатов.

Ранее Путин оценил результаты роста российской экономики.

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ПМЭФ-2024
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