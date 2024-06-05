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Путин заявил, что в мире появляются новые центры силы, помимо США

Путин: в мире появляются новые центры силы

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), заявил, что сейчас в мире появляются новые центры силы, помимо Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, после того, как Советский Союз развалился, или его развалили, единственная оставшаяся супердержава посчитала, что «на ее плече боженька заснул» и поэтому ей теперь можно всеми командовать. Однако, подчеркнул президент, мир сложен и многообразен, он быстро развивается, и в нем возникают новые центры силы.

До этого Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО «тупыми как стол».

Президент России также отметил, что у Соединенных Штатов безграничное воровство» в финансировании армии.

Ранее Путин назвал одну из самых серьезных угроз в XXI веке.

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