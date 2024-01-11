Крупный пожар ликвидирован на востоке Москвы

Крупный пожар в административном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МЧС сообщало, что административно-производственное здание горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара составляла порядка 2 тыс. кв. м.

Ведомство отметило, что были приняты все меры для того, чтобы предотвратить распространение огня на другие здания. Сообщалось, что на место возгорания пожарно-спасательные подразделения направили пожарный поезд.

Ранее в Подмосковье загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 тыс. «квадратах».