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Крупный пожар ликвидирован на востоке Москвы

МЧС: крупный пожар ликвидирован на шоссе Энтузиастов в Москве

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Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области/РИА «Новости»

Крупный пожар в административном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МЧС сообщало, что административно-производственное здание горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара составляла порядка 2 тыс. кв. м.

Ведомство отметило, что были приняты все меры для того, чтобы предотвратить распространение огня на другие здания. Сообщалось, что на место возгорания пожарно-спасательные подразделения направили пожарный поезд.

Ранее в Подмосковье загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 тыс. «квадратах».

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