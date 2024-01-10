Мишустин поручил нарастить конкурентоспособность современного образования

Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной, необходимы новые решения. C таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, чьи слова передает РИА Новости.

Премьер отметил, что в условиях санкционного давления на страну российские предприятия очень нуждаются в разработчиках высокоперспективных технических моделей, программистах и специалистов иных областей, необходимых для наращивания промышленного потенциала РФ.

«Российская система образования <...> должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене», — заявил он на стратегической сессии по развитию вузов.

Политик призвал проработать инновационные комплексные решения и подходы с учетом ситуации и гибко реагировать на актуальные запросы.

В конце декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проведет проверки качества образования в новых российских регионах по итогам которых будут приниматься решения по интеграции образовательных учреждений в образовательное пространство России.

Ранее Путин ответил на вопрос о своем образовании.