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Россиян предупредили об опасности использования общественного Wi-Fi

IT-аналитик Муртазин: использование общественного Wi-Fi может быть опасно

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Пользоваться общественным Wi-Fi может быть опасно, потому что в этом случае злоумышленники могут перехватить данные пользователей. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом он уточнил, что списать средства из приложения банка у мошенников не получится, потому что они хорошо защищены.

«Но перехватить ваши данные и, например, пароли от тех или иных сервисов возможно, поэтому общественный Wi-Fi не всегда безопасен. <...> Опасен ограниченный круг приложений, в которых нет безопасных соединений, там можно перехватить данные, либо данные, которые не зашифрованы, передаются. <...> Например, браузер, особенно, если это какой-то странный браузер. Если через браузер зашли в какую-нибудь соцсеть, то, если нет защищенного соединения, данные могут быть перехвачены», — уточнил эксперт.

Если подключение к общественной или неизвестной сети все же произошло, Муртазин рекомендует поменять пароли от тех сервисов, которые использовались в процессе пользования Wi-Fi.

Коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар до этого рассказал «Газете.Ru», что, с технической точки зрения, только использование публичных Wi-Fi сетей, вход в которые возможен без пароля, позволят россиянам сохранить анонимность в интернете.

Ранее сообщалось, что в Китае разработали новую технологию беспроводного соединения.

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