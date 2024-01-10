Путин высказался против использования маткапитала для покупки машины

Президент России Владимир Путин высказался против использования средств материнского капитала для приобретения автомобиля. Об этом пишет ТАСС.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели (покупку отечественных автомобилей — «Газета.Ru»), — сказал Путин.

При этом он добавил, что можно попросить кабмин и Минпромторг проработать вопрос с введением льгот на приобретение авто для многодетных семей на Дальнем Востоке.

В целом, по мнению российского лидера, к предложениям расширить возможности применения маткапитала нужно относиться с осторожностью, отдавая приоритет интересам детей.

25 декабря Путин подписал закон, который усложняет получение материнского капитала для приезжих. Теперь мигранты не смогут претендовать на выплаты, если родили ребенка до получения российского гражданства. По оценке экспертов, это сэкономит государству десятки миллиардов рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» для неработающих мам.