Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге нашли более тонны кокаина в грузе из Никарагуа

В Петербурге в грузе из Никарагуа нашли более тонны кокаина на 11 млрд рублей

close
100%
ФТС России

В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили в грузовом контейнере, прибывшем из Никарагуа, более тонны кокаина на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает ФТС России в Telegram-канале.

Тысячу брикетов со спрессованным белым порошком нашли в верхней части грузового контейнера, прибывшего в порт Петербурга из Никарагуа. Экспертиза подтвердила, что в брикетах был кокаин, его примерная стоимость на черном рынке оценивается в 11 миллиардов рублей.

Северо-Западной оперативной таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Получатель и отправитель груза устанавливаются.

Ранее в Псковской области нашли почти полтонны гашиша.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами