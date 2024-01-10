В Петербурге нашли более тонны кокаина в грузе из Никарагуа

В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили в грузовом контейнере, прибывшем из Никарагуа, более тонны кокаина на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает ФТС России в Telegram-канале.

Тысячу брикетов со спрессованным белым порошком нашли в верхней части грузового контейнера, прибывшего в порт Петербурга из Никарагуа. Экспертиза подтвердила, что в брикетах был кокаин, его примерная стоимость на черном рынке оценивается в 11 миллиардов рублей.

Северо-Западной оперативной таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Получатель и отправитель груза устанавливаются.

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