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Россиянам рассказали, чем заменить опасные для сердца и сосудов продукты питания

ОСН: колбасный сыр и полуфабрикаты опасны для сердечно-сосудистой системы

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Чтобы минимизировать риски появления сердечно–сосудистых заболеваний, следует исключить из рациона опасные для сосудов продукты и добавить полезные. В число запретных продуктов эксперты включают фаст–фуд, красное мясо, готовые приправы и алкоголь, а полезных – киноа, овсянка и морская рыба, выяснила Общественная Служба Новостей.

Также для здоровья сердца и сосудов следует отказаться от колбасного сыра, в котором слишком много холестерина, газировки, сахара, фруктозы и продуктов с большим содержанием соли. Нужно есть как можно меньше майонеза, соусов и кетчупа, а также максимально сократить потребление выпечки, полуфабрикатов, сливок и сливочного масла.

Заменить все это лучше на полезные продукты, в числе которых эксперты называют орехи и семена льна, овсянку, авокадо, курагу и изюм, овощи, фрукты и ягоды, киноа, зелень, натуральный йогурт без наполнителей. Также нужно включить в рацион морскую рыбу, бобовые, оливковое масло, цельнозерновые продукты.

Наряду с изменением рациона в пользу более полезного важно уделять внимание активному образу жизни, тренироваться и гулять на свежем воздухе, подчеркивают специалисты.

Ученые также выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к физической активности снижен риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Ранее был назван продукт, который защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

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