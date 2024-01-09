Россиянин попал в больницу после конфликта с вооруженным мужчиной в метро

В московском метро мужчина попал в больницу после конфликта с другим пассажиром. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на станции «Саларьево». По версии правоохранителей, между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры, переросшей в потасовку, один из участников нанес другому травмы ножом.

Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшего, о его состоянии не сообщается. Второго участника конфликта задержали и доставили в отделение полиции.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку по факту произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее под Петербургом мальчик с психическим расстройством ранил ножом воспитательницу в детском лагере.