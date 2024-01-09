Из украинских беженцев в Европе 14% думают скоро вернуться домой

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш на брифинге в Женеве заявил, что из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе только 14% планируют в ближайшем будущем вернуться, при этом большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, передает РИА Новости.

По его словам, УВКБ ООН в ходе серии опросов беженцев с Украины оценивало и выделяло проблемы, с которыми сталкиваются приезжие.

«В то время как большинство надеется однажды вернуться на Украину, только 14% планируют сделать это в ближайшем будущем», — сказал Солтмарш.

Он добавил, что первостепенными остаются вопросы безопасности, как и доступ к основным услугам, жилью и средствам к существованию

5 января сообщалось, что шотландские власти приняли решение перестать покрывать траты городов и муниципалитетов на краткосрочное жилье для беженцев с Украины.

В декабре глава министерства внутренних дел (МВД) Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал сложным вопрос о возвращении украинцев на родину для несения воинской службы.

Ранее в России рассказали, почему беженцы из Харькова сталкиваются с проблемами с пособиями.