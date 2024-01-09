Ученый объяснил, с чем связана вспышка заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в России

Фиксируемый в России рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом – это обычное явление для этого времени года, убежден главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Нынешняя эпидемиологическая ситуация связана с ослаблением коллективного иммунитета, улучшаться она начнет к февралю, рассказал он в беседе с телеканалом «360».

«Одновременно идет и эпидемия гриппа, и ковида. Ничего такого совсем уж страшного нет, потому что такая ситуация по гриппу бывает каждый год», — сказал Чумаков, добавив, что «присоединившийся» к гриппу ковид уже не так страшен и является более «мягким», чем раньше.

В целом рост заболеваемости не отличается от обычного, так как ежегодно в определенные периоды он увеличивается, а затем снижается, добавил ученый. С течением времени будет расти коллективный иммунитет и в ближайшие пару недель заболеваемость может пойти на убыль. К весне эпидемий в стране не будет, убежден Чумаков.

COVID на сегодняшний день остается более тяжелым заболеванием, чем грипп, но со временем ситуация изменится, считает профессор. По его мнению, он вскоре может уступить гриппу по серьезности.

Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал, что уровень заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше базовой нормы на 83%. За неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%.

Эксперты ранее предупреждали россиян о скачке заболеваемости и мерах профилактики.