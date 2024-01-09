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Суд рассмотрит апелляцию на арест певца Эдуарда Шарлота

Суд в Самаре рассмотрит апелляцию на арест певца Шарлота из-за поджога паспорта

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Самарский областной суд 10 января рассмотрит апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на арест. Об этом сообщается на сайте суда.

Материалы дела поступили в суд 9 января. Судебное заседание начнется в 8.30 мск 10 января.

В конца июня 2023 года Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали. В ноябре Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Позднее Кировский районный суд Самары арестовал артиста до 24 января 2024 года. Шарлот разместил в соцсети несколько видеороликов, которые привели к возбуждению в отношении него трех уголовных дел — по статьям УК РФ «Реабилитация нацизма» и «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.

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