Суд рассмотрит апелляцию на арест певца Эдуарда Шарлота

Самарский областной суд 10 января рассмотрит апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на арест. Об этом сообщается на сайте суда.

Материалы дела поступили в суд 9 января. Судебное заседание начнется в 8.30 мск 10 января.

В конца июня 2023 года Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали. В ноябре Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Позднее Кировский районный суд Самары арестовал артиста до 24 января 2024 года. Шарлот разместил в соцсети несколько видеороликов, которые привели к возбуждению в отношении него трех уголовных дел — по статьям УК РФ «Реабилитация нацизма» и «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.