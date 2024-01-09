В Грузии прокомментировали ситуацию с изображением Сталина на иконе

Giorgi Kandelaki/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Грузинская Православная церковь (ГПЦ) назвала «надуманным» скандал, связанный с изображением Иосифа Сталина на иконе в главном соборе страны — Святой Троицы в Тбилиси. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Это надуманный скандал. <...> На иконах могут изображаться и негативные объекты. Сталин не является лицом, на которое молятся», — заявил официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе.

7 января грузинский историк и политик Гиорги Канделаки в своем Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что в Тбилиси, в храме Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) появилась икона с Иосифом Сталиным.

Историк опубликовал соответствующее видео. На кадрах можно увидеть Сталина в одном из сюжетов клейма иконы.

В посте под видео оппозиционер назвал Сталина «инициатором разрушения независимости Грузии» и обвинил в гонении на духовенство. Также он объяснил появление иконы «успехом российской информационной военной машины».

Ранее в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Сталина.