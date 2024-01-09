В Госдуме рассказали о причинах аварии на котельной в Подмосковье

В отключении теплоснабжения в домах Подмосковья из-за аварии на котельной виновны органы местного самоуправления, которые должны контролировать работу таких объектов, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Для предотвращения подобных ситуаций следует решать проблему высокого износа коммунального оборудования и перестраивать систему работы всей сферы, заявила она в беседе с НСН.

Вышедшая из строя котельная в Климовске частная, но у органов местного самоуправления есть механизмы контроля работы подобных объектов, подчеркнула депутат. В числе таких инструментов она назвала паспорта готовности к зиме, которые должны заранее проверяться.

«Если следствие выяснит, что представители ресурсоснабжающей организации ненадлежащим образом эксплуатировали котельную, не сделали все необходимое для предоставления качественной услуги, то они будут объявлены ответственными», — добавила Разворотнева.

Чтобы решить проблему, недостаточно найти виновных, подчеркнула депутат. Главной причиной ЧП она назвала высокий износ коммунальной инфраструктуры, 40% которой непригодно для эксплуатации. По этой причине муниципалитеты часто подписывают паспорта готовности даже зная о высоком износе и надеясь, что обойдется без аварий, пояснила Разворотнева.

Котельная в Климовске была заводской, отметила эксперт, добавив, что в России много подобных объектов, оставшихся от переставших работать предприятий. По ее мнению, следует изменить устаревшую систему в сфере ЖКХ, где сегодня органы власти поддерживают неэффективную структуру вместо ее обновления.

«Если деньги пустить на модернизацию, на строительство новых котельных, модульных или современных небольших, ситуация бы серьезно поменялась», — заявила парламентарий.

Напомним, в Подольске возбудили уголовное дело после того, как 170 домов в микрорайоне Климовск остались без отопления при 20-градусных морозах, в городе ввели режим ЧС. На данный момент тепло частично вернули в 69 из 173 домов. Замглавы Подольска и руководители котельной задержаны, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Сегодня стало известно, что без отопления остались более 6 тыс. жителей Находки.