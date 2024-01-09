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Михаила Ходорковского* переобъявили в уголовный розыск

МВД РФ переобъявило в розыск Михаила Ходорковского из-за нового уголовного дела

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Андрей Стенин/РИА Новости

Бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Информация об этом появилась в картотеке МВД.

В карточке говорится, что он «переобъявлен» в розыск из-за нового уголовного дела. До этого он разыскивался за расправу над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым, дело возбудили в 2015 году.

В декабре Мещанский суд Москвы оштрафовал Ходорковского за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в социальных сетях. Бизнесмену придется оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Экс-владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован в октябре 2003 года. В 2005 году он был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году бизнесмен был приговорен к еще одному сроку по новым обстоятельствам. Срок заключения Ходорковского должен был истечь в августе 2014 года.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. Как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент сделал это «исходя из чисто человеческих и гуманитарных соображений».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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