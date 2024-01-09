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Песков рассказал, почему Путин вмешался в ситуации с отоплением

Песков: Путин координирует работы по решению ситуаций с отоплением в регионах РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин вмешался в ситуации с отключением отопления в жилых домах в регионах страны.

По его словам, сначала ситуации с отоплением решались оперативно, все экстренные службы, муниципалитеты, регион работали в круглосуточном режиме.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что сейчас во многих регионах страны зафиксированы аномальные морозы.

«Несмотря на все титанические усилия по обновлению систем ЖКХ, определенная их часть остается в ветхом состоянии, программы будут продолжаться, но за 10-15 лет обновить все трубы невозможно, поэтому программы растянуты по времени. Речь шла о докладах президенту и координации работы со стороны главы государства», — сказал Песков в ходе брифинга.

С 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс, из-за чего многие жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения остались без тепла и горячей воды. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.

8 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, возможны перебои с сетью.

Накануне Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева по ситуациям с отоплением и электричеством.

Ранее министр энергетики дал поручения после аварии на электроподстанции в Москве.

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