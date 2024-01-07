В Подольске возбудили дело из-за отсутствия тепла в жилых домах

В Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в жилые дома и организации подмосковного города в первые дни января. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета России.

По данным управления СК в Московской области, в помещениях организации, обслуживающей котельную в Подольске, проводятся обыски, а сотрудниками ведомства допрашивается руководство.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также в помещениях организации, обслуживающей котельную, изымается техническая документация. Сейчас следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к аварии.

С 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс, из-за чего многие жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения остались без тепла и горячей воды.

Инцидент связали с котельной, которая обеспечивала энергоресурсами микрорайон Климовск. С 6 января в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера.

Утром 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет с просьбой вмешаться в ситуацию с частной котельной.

Ранее выяснилось, как долго от властей Подмосковья скрывали ЧП с отоплением в Подольске.