Ле Пен отказалась добиваться отставки Макрона при победе на выборах в парламент

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае, если ее партия одержит победу на парламентских выборах. С таким заявлением она выступила в беседе с изданием Le Figaro.

«Я уважаю институты, я не призываю к институциональному хаосу. Просто будет сосуществование», — подчеркнула она.

До этого Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Она также приветствовала решение главы государства Эммануэля Макрона о роспуске парламента и назначении в стране досрочных выборов. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Макрон 9 июня объявлял о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.