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В Красноярске объявили режим неблагоприятных условий из-за непогоды

В Красноярске до 8 января ввели режим НМУ через сутки после предыдущего

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности введут в Красноярске с 19:00 7 января. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Режим предварительно должен продлиться до 22:00 8 января, отметили в ведомстве. Там предупредили, что ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.

Прошлый режим НМУ в Красноярске ввели вечером 4 января. Он завершился 6 января.

До этого в Сочи на фоне сильных ливней и ожидаемого поднятия уровня воды в реках было объявлено экстренное предупреждение.

На следующий день в Сочи часть горнолыжных трасс закрыли из-за ухудшения погоды. Отмечается, что накануне было произведено 25 выстрелов для принудительного спуска лавин. Отдыхающих информируют о недопустимости катания вне трасс. Для мониторинга ситуации мобилизованы силы городских служб.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на Рождество.

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