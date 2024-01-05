Из Москвы в Венесуэлу вылетел задержанный на 15 часов рейс

Рейс авиакомпании Nordwind, который был задержан более чем на 15 часов, вылетел из Москвы в Порламар (Венесуэла). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», передает РИА Новости.

Согласно информации на сайте аэропорта, рейс N4-3511 должен был вылететь 5 января в 03.05 мск, но его задержали в связи с обнаружением технической неисправности самолета. Уточнялось, что пассажиров рейса должны были отправить в Венесуэлу 5 января в 18:10 мск на резервном воздушном судне.

«Отправление – 18:44. Взлет – 19:08», — указано на онлайн-табло «Шереметьево».

В авиакомпания ранее отмечали, что пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и питание в терминале аэропорта. Кроме того, им была предоставлена гостиница. Перевозчик принес извинения за доставленные неудобства.

4 января сообщалось, что в аэропорту Стамбула самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от пассажирки кошки.

Ранее пассажирам самолета вернули $1300 из-за пукающей собаки.