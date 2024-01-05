Стало известно число туристов, посетивших Крым в прошлом году

Число туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн человек, что на 20% меньше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, на 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года», — заявил он.

По его словам, 58% приехавших на полуостров прибыли по Крымскому мосту, 28% на поездах, еще 14% по сухопутному мосту в Крым.

Он отметил, что на январских праздниках Крым планируют посетить до 180 тысяч гостей.

В середине ноября министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко заявил, что к началу месяца в регионе побывали 4,7 млн туристов. В связи с этим он не исключил увеличения данного показателя до пяти млн человек к концу 2023 года.

До этого стали известны результаты социологического опроса, проведенного министерством туризма и курортов Крыма, об отдыхе на полуострове.

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