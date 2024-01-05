Сотрудники пермского аэропорта обнаружили гранату в багаже

Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино обнаружили в багаже гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, предмет, похожий на гранату Ф-1, заметили в интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта. Всех работников аэропорта эвакуировали, а находку отправили на проверку, однако после экспертизы выяснилось, что это муляж.

При этом на дне посылки были также обнаружены настоящая граната для подствольного гранатомета ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. В настоящее время их проверяют на взрывоопасность, подчеркивает Mash.

До этого в пункте курьерской службы в Севастополе нашли две гранаты РГД-5.

В декабре в Праге полиция задержала двух мужчин, один из которых угрожал макетом гранаты.

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