Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудники пермского аэропорта обнаружили гранату в багаже

Mash: в аэропорту Перми в посылке обнаружили гранату для гранатомета и патрон

close
100%
Shutterstock

Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино обнаружили в багаже гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, предмет, похожий на гранату Ф-1, заметили в интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта. Всех работников аэропорта эвакуировали, а находку отправили на проверку, однако после экспертизы выяснилось, что это муляж.

При этом на дне посылки были также обнаружены настоящая граната для подствольного гранатомета ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. В настоящее время их проверяют на взрывоопасность, подчеркивает Mash.

До этого в пункте курьерской службы в Севастополе нашли две гранаты РГД-5.

В декабре в Праге полиция задержала двух мужчин, один из которых угрожал макетом гранаты.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами