Неизвестный устроил стрельбу в американской школе

Неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Перри в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Город Перри находится в штате Айова.

Сообщение о стрельбе поступило в 7:40 по местному времени (16:40 мск). О пострадавших не сообщается, однако к зданию школы подъехали машины скорой помощи. К 8:32 по местному времени (17:32 мск) ученики и персонал были эвакуированы из здания.

До этого количество случаев стрельбы в школах США в 2021-2022 году было названо рекордным.

По данным Национального центра статистики образования, число случаев стрельбы в этом учебном году составило 188, причем, в прошлом — 93.

Отмечается, что, согласно отчету, стрельба определяется как инцидент, в котором пуля «попадает на школьную территорию по любой причине». Также статистика учитывает и те происшествия, которые происходили во время пандемии коронавирусной инфекции, когда учащиеся находились на дистанционном обучении.

Ранее школьник спас двух одноклассников во время стрельбы в брянской гимназии.