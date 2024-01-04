Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестный устроил стрельбу в американской школе

NBC News: неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Перри в США

Неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Перри в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Город Перри находится в штате Айова.

Сообщение о стрельбе поступило в 7:40 по местному времени (16:40 мск). О пострадавших не сообщается, однако к зданию школы подъехали машины скорой помощи. К 8:32 по местному времени (17:32 мск) ученики и персонал были эвакуированы из здания.

До этого количество случаев стрельбы в школах США в 2021-2022 году было названо рекордным.

По данным Национального центра статистики образования, число случаев стрельбы в этом учебном году составило 188, причем, в прошлом — 93.

Отмечается, что, согласно отчету, стрельба определяется как инцидент, в котором пуля «попадает на школьную территорию по любой причине». Также статистика учитывает и те происшествия, которые происходили во время пандемии коронавирусной инфекции, когда учащиеся находились на дистанционном обучении.

Ранее школьник спас двух одноклассников во время стрельбы в брянской гимназии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами