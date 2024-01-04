Российские хакеры почти уничтожили крупнейшего оператора связи на Украине

Хакеры из России почти уничтожили крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» во время кибератак в декабре 2023 года. Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет агентство Reuters.

По его словам, кибератака уничтожила «практически все», включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Виктюк пояснил, что хакеры были в системе как минимум с мая 2023 года и имели полный доступ. Он отметил, что взлом был направлен на сбор разведанных. Кибератака обернулась еще и тем, что миллионам абонентов на Украине были недоступны интернет и мобильная связь.

Сам глава компании Александр Комаров сообщал, что в результате атаки было разрушено около 40% инфраструктуры оператора связи Украины.

Витюк считает, что за взломом стоит российская группировка Sandworm, однако при этом ответственность на себя взял «Солнцепек».

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