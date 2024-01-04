Суд в Аргентине постановил конфисковать в пользу США самолет из Венесуэлы

Суд в Аргентине удовлетворил запрос американской стороны о передаче ей самолета венесуэльской авиакомпании Emtrasur, который когда-то был получен ею в Иране. Об этом со ссылкой на газету La Nacion сообщает ТАСС.

Оспариваемое воздушное судно находится в Аргентине с июня 2022 года. Оно было задержано в связи с проверкой экипажа, в который входили пять граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы, на причастность к терроризму. Все они впоследствии были отпущены, но самолет остался в аэропорту.

Причиной этого стала позиция США, которые потребовали арестовать воздушное судно из-за того, что оно в свое время было получено от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями.

«Адвокат, представляющий интересы Венесуэлы, подал апелляцию на решение суда. Самолет может быть конфискован для дальнейшей передачи в США только после рассмотрения всех апелляций», — говорится в публикации.

3 января в Аргентине задержали россиянку, разыскиваемую в РФ за мошенничество на 100 млн рублей.

В тот же день аргентинский суд пошел против решения президента Милея, поддержав позицию профсоюзов страны.

Ранее Россия выступила против передачи Аргентиной неисправных российских Ми-171Е Украине.