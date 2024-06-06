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Журналиста Дмитрия Козелева заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Суд заочно арестовал экс-главреда Republic Колезева по делу о фейках о ВС России

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Колезев/YouTube

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главного редактора интернет-издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Журналисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию либо с момента его задержания в РФ.

В июне следствие потребовало заочно арестовать Колезева.

24 мая Колезев сообщил, что покинул пост главного редактора интернет-издания Republic.

В 2022 году в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело в связи с делом о распространении фейков о Вооруженных силах России. Его также объявляли в федеральный розыск.

Колезев в прошлом был ведущим журналистом и руководителем интернет-изданий «Ура.ру» и «Znak.com».

Ранее суд продлил арест московскому педиатру Буяновой по делу о фейках об армии РФ до 2 ноября.

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