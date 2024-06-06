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Путин назвал условие использования Россией ядерного оружия

Путин: РФ может применить все средства в случае угроз суверенитету и целостности

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия может применить все имеющиеся в ее распоряжении средства, если будут угрозы ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, отвечая на вопрос о рисках применения ядерного оружия, передает РИА Новости.

Он отметил, что на Западе почему-то думают, что Российская Федерация никогда этого не использует. При этом у РФ же имеется ядерная доктрина, обратил внимание глава государства.

«Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально», — сказал Путин.

В конце мая немецкий генерал в отставке Клаус Виттман заявил, что предупреждения Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны НАТО должны быть осторожнее, является «блефом». Военный отметил, что российские ядерные угрозы являются «пустыми», поскольку в таком случае Россия лишится поддержки Китая.

Ранее Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО.

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