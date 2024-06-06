Россиянам дали советы, как не нарваться на мошенников при поиске работы

В девяностые и нулевые годы самый распространенный способ обмана работников заключался в невыплате заработной платы, но с введением в 2007 году в Уголовный Кодекс статьи 145.1. «Невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат» такой вид обмана резко пошел на спад, хотя и сейчас встречаются работодатели, которые в трудовом договоре указывают минимальный размер зарплаты, а остальную часть обещают выплачивать «в конверте», и под разными предлогами выплачивают только официальную часть заработной платы. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Владимир Атапин.

«Конечно, лучше не устраиваться в фирмы, где предлагают небольшую «белую» часть зарплаты, и основную часть выплачивают «в конверте», но что делать работнику, который все же устроился в такую организацию и столкнулся с отказом в выплаты «серой» зарплаты? Такому работнику нужно собрать доказательства, что в организации выплачивают зарплату «в конверте». Доказательствами могут служить аудио и видеозаписи общения с руководством, переписка в мессенджерах и тому подобное. Полезно будет договориться с другими работниками, которые в качестве свидетелей подтвердят, выплату зарплаты «в серую». При наличии доказательств, работнику следует обратиться в Следственный Комитет с заявлением на нарушение трудовых прав», — объяснил он.

Существуют и другие популярные способы обмана работников.

«Работника обещают оформить только после стажировки. Любая стажировка должна быть оплачиваемой. Также, в компании устанавливают систему штрафов за любые нарушения. Законом запрещены штрафы в отношении работников, возможны только дисциплинарные взыскания, прямо предусмотренные Трудовым Кодексом — замечание, выговор и увольнение «по статье», — сказал эксперт.

Помимо этого, в таких компаниях предлагают оплатить оборудование, профобучение, внести депозит за передаваемые материалы и так далее. Мошенники могут представиться посредниками, которые гарантировано за «небольшую» плату трудоустроят в крупные российские компании.

«Более изощренный способ обмана, когда под видом работодателя мошенники получают доступ к банковским картам. Это может быть прямая просьба предоставить информацию по карте, включая оборотную сторону, или предложение внести информацию о карте через поддельный сайт банка или фишинговый сайт», — добавил он.

Мошенники также могут собирать персональные данные для оформления кредитов. Для этого они требуют заполнить анкету на сайте, отправить фото паспорта, авторизоваться при помощи СМС.

«Вас должно насторожить, если за простую работу предлагается неадекватно высокая зарплата в два-три раза, превышающая среднюю. Настоящие бизнесмены разумно относятся к расходам и никогда не переплачивают», — подчеркнул адвокат.

Также следует осторожно относиться к компаниям, о которых отсутствуют отзывы клиентов и сотрудников, отсутствует офис или он находится в недоступном месте.

«Если вам позвонили с неизвестного номера, отправили сообщение с просьбой перезвонить или перейти по ссылке, то никогда не переходите по ссылкам и не перезванивайте. В сообщении может содержаться программа, которая сохранится на смартфон, и преступники получат доступ к мобильному банку, неизвестный номер может оказаться платной линией», — резюмировал адвокат.

Ранее россиянам рассказали о лайфхаках, как вернуть деньги за ремонт.