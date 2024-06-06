Прокуратура запросила длительное заключение для фигурантов дела ЦСКА

Прокуратура потребовала приговорить обвиняемого в коррупции экс-руководителя Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ и ЦСКА Михаила Барышева к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает газета «https://www.kommersant.ru/doc/6746890» target=«_blank»>«Коммерсантъ».

Полковник Барышев обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, мошенничестве, превышении должностных полномочий и попытке побега. По совокупности этих преступлений прокуратура запросила для Барышева 17 лет заключения в колонии строгого режима, штраф в 30 млн рублей и запрет в течение семи лет после отбывания наказания на занятие руководящих должностей на государственной и муниципальной службах. Также его должны лишить звания полковника, наград и возместить государству ущерб на сумму более 22 млн рублей.

Кроме Барышева, фигурантами так называемого «дела ЦСКА» являются еще шесть человек. Прокуратура считает вину обвиняемых полностью доказанной. В свою очередь, адвокаты заявили, что обвинение построено не на доказательствах, а на показаниях тех фигурантов, которые сотрудничали со следствием.

До этого сообщалось, что бывшего начальника участка колонии-поселения будут судить за взятки.

Ранее сообщалось, что пойманного на взятке экс-офицера ФСБ освободили от наказания.