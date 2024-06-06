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В РФ появился первый за 10 лет кириллический домен региона

В России появился новый кириллический домен региона впервые за 10 лет

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Shutterstock

В России впервые за 10 лет запущена регистрация и продажа интернет-адресов в новой кириллической доменной зоне — спб.рф, первым региональным доменом на русском языке была .москва. Об этом сообщает хостинг-провайдер и регистратор доменов RU-СENTER, передает РБК.

Отмечается, что домен национальной зоны.рф был запущен в 2010 году. С момента запуска в нем зарегистрировано свыше 777 тысяч адресов. При этом треть из них были зарегистрированы в прошлом году.

До этого сообщалось, что российские суды и связанные с ними организации перестали принимать электронную почту с доменов .com, .net, .rs и .ua. По данным агентства, такая мера связана с повышением уровня безопасности и защиты информационной структуры. В результате письма о «минировании» судов стали приходить заметно реже.

Отмечается, что речь идет о доменах-отправителях, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза. Такие письма блокирует почтовый сервер, и адресат их не получает.

Ранее в здании администрации Владикавказа началась проверка после смс о минировании.

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