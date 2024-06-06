Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Глава области также призвал граждан быть бдительными.

Накануне Смирнов сообщил, что в селе Гордеевка Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. По его данным, водитель машины, проживающий в Брянской области, получил травмы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.