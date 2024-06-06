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Путин прибыл в Царское село на выставку, посвященную Пушкину

Путин приехал в Царское село, где посетит выставку, посвященную Пушкину

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный музей-заповедник «Царское Село», где российский лидер ознакомится с выставкой «Поэт и царь» и осмотрит воссозданные залы второго этажа Музея-лицея, где учился Александр Пушкин. Выставка посвящена 225-летию со дня рождения великого русского классика, сообщает в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин прибыл в музей ночью после того, как общался с руководителями мировых информационных агентств. В Царском селе главу государства встретили помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов.

«Президент осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея А.С.Пушкина – шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы», — следует из сообщения.

До этого Путин заявил, что культурный код страны заключается в уважении к старшим и своей Родине. Глава государства 30 мая провел встречу с многодетными семьями, которая состоялась в формате видео-конференции. В ней приняли участие семьи граждан, награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Во время мероприятия российский лидер обратил внимание, что РФ — многонациональная и многоконфессиональная страна. Но, несмотря на это, жителям государства присущ один культурный код.

Ранее Путин раскрыл главную силу РФ.

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